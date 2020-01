Bangladesh: Cebr, economia bengalese potrebbe diventare la 25ma del mondo entro il 2034

- Il Bangladesh potrebbe entrare tra le prime 25 economie del mondo entro il 2034. Lo prevede il Centre for Economics and Business Research (Cebr), istituto di ricerca britannico che compila annualmente la classifica World Economic League Table. Secondo le stime del Cebr, il paese asiatico, attualmente al 40mo posto, potrebbe salire al 25mo mantenendo un tasso di crescita intorno al 7,3 per cento dopo il 2025. L’anno scorso l’economia bengalese è cresciuta del 7,8 per cento, con un prodotto interno lordo pro capite a parità di potere d’acquisto di 5.028 dollari. La popolazione, invece, è aumentata solo dell’uno per cento dal 2014. Il debito pubblico è salito dal 34 al 34,6 per cento del Pil tra il 2018 e il 2019. Nonostante l’incremento, ha osservato l’istituto, le condizioni delle finanze pubbliche sono in buone condizioni e quest’anno hanno permesso al governo di effettuare una manovra di bilancio in deficit del 4,8 per cento.(Inn)