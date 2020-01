Lavoro: Fiom, inaccettabile morte giovane lavoratore ad Atessa (Ch)

- "Ancora un morto sul lavoro, un giovane lavoratore che mentre la produzione è ferma era in fabbrica, nello stabilimento Sevel di Atessa (ch), per la manutenzione degli impianti". Lo hanno dichiarato in una nota Michele De Palma, segretario nazionale Fiom, e Alfredo Fegatelli, segretario generale della Fiom di Chieti. De Palma e Fegatelli hanno proseguito: "Come Fiom, nell'esprimere solidarietà alla famiglia del lavoratore, abbiamo già chiesto un incontro con la presenza dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza per ricevere tutte le informazioni. Seguiremo a tutti i livelli quanto accaduto, per intervenire sulle cause e per impedire che i lavoratori rischino la propria incolumità. Il nuovo anno comincia come si è chiuso: è inaccettabile che i lavoratori rischino infortuni o addirittura perdano la vita. C'è una responsabilità di prevenzione e controllo delle imprese e delle istituzioni pubbliche. È necessario intervenire con urgenza".(Ren)