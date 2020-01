Chiesa: a Torino prossimo capodanno di Taizé, attesi 15 mila giovani, prevista ostensione Sindone

- Si terrà a Torino, dal 28 dicembre 2020 al primo gennaio 2021, il “pellegrinaggio di fiducia sulla Terra” della comunità ecumenica di Taizè, incontro annuale giunto alla 43^ edizione. Nei giorni della manifestazione, in cui arriveranno in città circa 15 mila giovani provenienti da 70 Nazioni diverse, è prevista una ostensione straordinaria della Sacra Sindone. L'evento è stato presentato questa mattina in conferenza stampa dall'arcivescovo Cesare Nosiglia. Già partita la macchina organizzativa, che vede il coinvolgimento del Comune di Torino e della Regione Piemonte. L’arcidiocesi della città sta predisponendo i servizi e l’accoglienza per i 15mila ragazzi che animeranno l’incontro, per la settima volta in Italia dopo gli eventi di Roma (1980, 1982, 1987 e 2012) e Milano (1998 e 2005). Per l’arcivescovo Nosiglia, “Taizé-Torino 2020 è un vero e proprio regalo. Il “Capodanno di Taizé” prenderà il via lunedì 28 dicembre 2020 e si concluderà il primo gennaio 2021; con al centro, la notte del 31, la grande veglia di preghiera per la pace nel mondo e la Festa delle Nazioni nelle parrocchie e nelle diverse realtà ospitanti". (segue) (Rpi)