Chiesa: a Torino prossimo capodanno di Taizé, attesi 15 mila giovani, prevista ostensione Sindone (2)

- "La scelta - prosegue Nosiglia - certamente è stata per noi un grande dono che ci ha riempito di gioia. Anzitutto, noi abbiamo chiesto ai frère di venire a parlare ai sacerdoti dei nostri distretti, quindi ci saranno sei incontri con tutti i giovani della diocesi, da gennaio a giugno. Un punto fondamentale, poi, di questa preparazione per noi – come del resto anche per Taizé – è l’accoglienza nelle famiglie, perché se arriveranno 15-20 mila ragazzi, accoglierli nelle famiglie non sarà del tutto facile e semplice. Però, io sono convinto che Torino, dato che è sempre stata una città molto accogliente anche per gli immigrati, saprà perfettamente farsi avanti e le famiglie si renderanno disponibili a questo segno così bello e importante. Ma soprattutto, un punto fondamentale per noi – come del resto lo è per Taizé – sono le comunità cristiane non cattoliche. Essendo un incontro ecumenico siamo chiamati a dare loro spazio e ad avere la loro collaborazione piena per la buona riuscita dell’evento. (Rpi)