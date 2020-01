Bosnia: commissione parlamentare non emette raccomandazione per Bozovic

- La commissione parlamentare bosniaca per la nomina del Consiglio dei ministri non ha emesso oggi una raccomandazione positiva sul nome di Mladjen Bozovic per l'incarico di ministro per i Diritti umani e i rifugiati. Secondo l'emittente "N1", la commissione si è spaccata con 4 voti a favore, 4 contrari e 2 astenuti. Bozovic si è presentato davanti alla commissione per rispondere ad una serie di domande fra cui quella relativa al carico di migranti attualmente presenti nei centri di accoglienza. Secondo quanto riporta il sito "Klix", Bozovic non ha voluto rispondere quando gli è stato chiesto di esprimersi sull'eventualità di distribuire le presenze in tutto il territorio nazionale. Il membro della commissione Mirsad Kukic ha spiegato successivamente ai giornalisti che la questione non è di esclusiva pertinenza del ministro, perché una decisione del genere va presa a livello dell'intero Consiglio dei ministri. Secondo quanto ricorda l'emittente "N1", il parere della commissione non è vincolante per la decisione finale della Camera dei rappresentanti del parlamento della Bosnia Erzegovina. La Commissione elettorale centrale aveva reso noto in data 18 dicembre che Bozovic rispondeva a tutti i requisiti necessari previsti dalla legge elettorale bosniaca per una sua nomina. (Bos)