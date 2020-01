Commercio Roma: Campidoglio, urtisti regolarmente avvisati per spostamento da aree centro storico

- In merito al commercio ambulante, il Campidoglio rende noto che "sono destituite di ogni fondamento le dichiarazioni rilasciate alla stampa dagli ambulanti della categoria 'urtisti' - interessati dal provvedimento di spostamento dei banchi dalle zone di Piazza di Spagna, Fontana di Trevi, Pantheon, Piazza Navona e Tridente – secondo cui il Campidoglio non avrebbe ufficialmente notificato loro l'atto, legittimando pertanto la loro permanenza in loco. Le comunicazioni ufficiali alle Associazioni di categoria - spiega il Campidoglio - sono state infatti regolarmente inviate in data 30 dicembre 2019, in vista dell'esecutività dell'atto in vigore dal 1 gennaio 2020. Nell'ottica di collaborazione e dialogo, il 7 gennaio ci sarà un incontro con le associazioni di categoria".(Com)