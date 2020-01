Medio Oriente: Pakistan esprime preoccupazione per gli ultimi sviluppi

- Il governo del Pakistan ha espresso preoccupazione per gli ultimi sviluppi nel Medio Oriente e ha invitato tutte le parti coinvolte alla moderazione. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri pakistano, pubblicato in seguito all’uccisione del generale iraniano Qasem Soleimani, comandante della Forza Quds, un’unità speciale delle Guardie della rivoluzione islamica, e responsabile delle operazioni al di fuori dell’Iran, in un raid aereo statunitense a Baghdad, in Iraq. “Il Pakistan ha osservato con profonda preoccupazione i recenti sviluppi in Medio Oriente, che minacciano gravemente la pace e la stabilità nella regione. Il rispetto della sovranità e dell’integrità territoriale sono principi fondamentali della Carta delle Nazioni Unite, che dovrebbero essere rispettati. È altresì importante evitare azioni unilaterali e l’uso della forza”, si legge nella nota. “Tutte le parti sono invitate a esercitare la massima moderazione, a impegnarsi in modo costruttivo per allentare la tensione e risolvere le questioni con mezzi diplomatici, in conformità con la Carta delle Nazioni Unite e il diritto internazionale”, conclude il comunicato di Islamabad. Intanto il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha intrattenuto una conversazione telefonica con il capo di Stato maggiore pachistano, Qamar Javed Bajwa, per discutere "dell'azione difensiva" degli Stati Uniti in Iraq. "Il comportante del regime iraniano nella regione è destabilizzante e la nostra determinazione nel proteggere gli interessi, il personale, le strutture e i partner americani non vacillerà", ha scritto Pompeo. (Inn)