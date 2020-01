Comuni: Da Re (Lega), governo la smetta di penalizzare Nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'attuale governo si vergogni e la smetta di penalizzare il Nord: con il nuovo anno a molti Comuni verranno destinati ancora meno fondi rispetto a quelli stanziati negli anni precedenti. Le assegnazioni del fondo di solidarietà prevedono, infatti, alcuni tagli per moltissime amministrazioni comunali venete che si sono dimostrate virtuose”. E’ quanto afferma, in una nota, l'eurodeputato trevigiano della Lega Gianantonio Da Re. “Nel 2020 il Veneto perderà 8 milioni di euro rispetto all'anno precedente per effetto dei nuovi criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale. Penalizzazione inaccettabile nei confronti di chi lavora bene e che va a garantire risorse a chi, invece, è in disavanzo, spreca o ha i bilanci in rosso - sottolinea -. Occorre agire in fretta, invertire questa rotta che penalizza soprattutto il Nord e tutelare i nostri Comuni contro tagli assolutamente deleteri. Sono al fianco dei nostri bravi sindaci e del Presidente della Regione Luca Zaia, continueremo tutti insieme a batterci per ottenere l'Autonomia, l'unica strada responsabile per tutelare il nostro territorio dai danni causati da chi sta governando malissimo il Paese".(Com)