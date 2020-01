Emilia Romagna: domani il tour elettorale di Bonaccini a Parma

- Domani il giro elettorale del governatore uscente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini toccherà Parma e la sua provincia. Alle ore 9.30, visiterà l'ospedale Maggiore di Parma, quindi, alle 10.45 si sposterà al mercato ortofrutticolo. Alle 11.30 Bonaccini prenderà parte all'incontro pubblico "Cibo buono e sostenibile per una Regione a spreco zero" con l'assessore regionale all'Agricoltura, Simona Caselli all'Hub Cafè. Alle ore 13.15, a Medisano (Pr) ci sarà la visita al cantiere del Municipio e alle ore 14 parteciperà all'aperitivo con il sindaco Michele Giovanelli. Alle ore 15.30, Bonaccini sarà a Borgo Val di Taro (Pr) per effettuare una visita all'azienda Guazzi 2.0 Srl che opera nel settore dell'impiantistica industriale. Si sposterà quindi a Bedonia dove, alle 17.30, visiterà l'azienda Oppimitti Energy, che si occupa di recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale plastico. Alle ore 18.30, Bonaccini sarà in piazza a Bedonia (Pr) per un aperitivo in piazza e alle 21 sarà a Monticelli Terme (Pr) per un incontro pubblico all'Hotel delle Rose. (Ren)