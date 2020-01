Repubblica Ceca: ministro Esteri, uccisione Soleimani mette a rischio lotta al terrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'uccisione del generale iraniano Qasem Soleimani è "una mossa straordinaria in una situazione complicata". Lo ha detto il ministro degli Esteri ceco, Tomas Petricek, all'agenzia di stampa "Ctk". Per Petricek è ovvio che ci sarà una ritorsione di Teheran, il che non solo peggiorerà la situazione in Medio Oriente, ma metterà a rischio i progressi fatti nella lotta al terrorismo internazionale. "La colpevolezza degli individui dovrebbe essere stabilita dai tribunali. Non sono un esperto di strategia militare, ma come l'attacco all'ambasciata Usa, così anche l'uccisione di Soleimani non resterà senza una risposta", ha spiegato Petricek. (Vap)