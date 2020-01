Speciale infrastrutture: premier greco Mitsotakis, EastMed contribuirà a stabilizzazione Mediterraneo orientale

- Il progetto del gasdotto EastMed darà un contributo alla pacificazione e alla stabilizzazione del Mediterraneo orientale. Lo ha dichiarato il premier greco Kyriakos Mitsotakis, in occasione della firma per la costruzione dell’infrastruttura energetica. L’EastMed “non rappresenta una minaccia” per altri paesi, ha aggiunto il primo ministro ellenico, ripreso dal quotidiano “Kathimerini”, che ha poi sottolineato il sostegno degli Usa alla cooperazione trilaterale fra Grecia, Cipro e Israele nella regione. L’EastMed “rafforzerà la sicurezza energetica dell’Europa”, ha proseguito Mitsotakis. “La cooperazione regionale è aperta a tutti, ma a una condizione: che vengano rispettate la legge internazionale e le relazioni di buon vicinato”, ha detto Mitsotakis. (Gra)