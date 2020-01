Speciale infrastrutture: Usa, Duke Energy si impegna a risolvere questione su bonifica carbone in Carolina del Nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Duke Energy, una delle più grandi società di servizi pubblici degli Stati Uniti, ha deciso di trasferire 80 milioni di tonnellate di ceneri di carbone di sei centrali elettriche in discariche rivestite per prevenire la contaminazione delle acque sotterranee. La compagnia ha raggiunto un accordo con i regolatori e gli ambientalisti della Carolina del Nord per rimuovere i bacini di carbone rimasti nello stato, ponendo fine a una lunga battaglia per la pulizia dei rifiuti delle centrali elettriche. I regolatori statali lo hanno definendo il più grande risanamento del suo genere nella storia degli Stati Uniti. L'accordo annunciato ieri, 2 gennaio, consente all'azienda di risparmiare circa 1,5 miliardi di dollari. Secondo l'accordo, la bonifica di Duke dovrebbe durare dai 15 ai 20 anni e costare da 8 a 9 miliardi miliardi di dollari, invece che i 10,5 miliardi di dollari previsti da Duke. La cenere di carbone è un sottoprodotto delle centrali elettriche a carbone, che eliminano potenziali inquinanti atmosferici dalle loro emissioni. Quella cenere può contenere arsenico, selenio, piombo e mercurio. La cenere di carbone viene comunemente immagazzinata in pozzi in loco presso le centrali elettriche, che si trovano spesso vicino a fiumi e laghi poiché hanno bisogno di acqua per produrre vapore. (Was)