Speciale infrastrutture: Cina, passeggeri ferroviari in aumento del 7,7 per cento nel 2019

- Il numero di singoli viaggi di passeggeri gestiti dalle ferrovie cinesi ha raggiunto 3,57 miliardi nel 2019, in crescita del 7,7 per cento su base annua, secondo il China State Railway Group Co. Del totale, circa 2,29 miliardi di viaggi sono stati effettuati su treni ad alta velocità, in aumento del 14,1 per cento rispetto al 2018. Sempre nel 2019, le ferrovie del paese hanno trasportato 3,44 miliardi di tonnellate di merci, con un aumento del 7,8 per cento su base annua. Le entrate del settore del trasporto ferroviario sono ammontate a 818 miliardi di yuan (circa 118 miliardi di dollari), con un aumento del 6,1 per cento rispetto al 2018. Entro la fine del 2019, l'estensione delle ferrovie cinesi ha raggiunto 139mila chilometri, con 35mila chilometri di ferrovie ad alta velocità. (Cip)