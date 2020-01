Speciale infrastrutture: viceministro Cancelleri a "La Stampa", su Aspi bisogna dare un segnale forte

- "La decisione è attesa a breve" su Aspi e sarà presa dal Consiglio dei ministri nella sua interezza, conferma il viceministro alle Infrastrutture ed ai Trasporti Giancarlo Cancelleri in una intervista a "La Stampa". "Occorre dare un segnale forte - continua l'esponente dell'esecutivo - occorre revocare la concessione ad Autostrade per l'Italia e dare così dimostrazione che in Italia chi sbaglia paga. Il dossier ormai è chiuso, ma prima di procedere il ministro De Micheli vuole avere un confronto politico con tutte le quattro forze che costituiscono la maggioranza. Per quanto ci riguarda, come Movimento cinque stelle, rimaniamo fermi sulla nostra posizione, perché a questo punto gli ingredienti per la revoca delle concessioni ci sono tutti". Lo Stato dopo il decreto Milleproroghe ora è più forte, si dice. E non si rischia un contenzioso miliardario. "Col Milleproroghe il rischio contenzioso è assolutamente escluso - spiega Cancelleri -. Ma quella inserita nel decreto non è una norma contro Aspi, si tratta piuttosto di un articolo a favore della sicurezza stradale. Tra l'altro questo provvedimento si è reso necessario perché dovevamo superare un problema sulla Ragusa-Catania, tant'è che c'è un passaggio sull'acquisto dei progetti da parte di Anas. Poi, una volta che eravamo in quel campo lì, ci siamo però soffermati a ragionare a tutto tondo di quello che doveva essere anche lo status proprio delle concessioni. Bisogna assolutamente ripensare l'intero modello concessorio nazionale. Perché è evidente che dal profondo Nord al profondo Sud c'è un problema di fondo da affrontare: dove ci sono concessioni c'è comunque sempre un problema. lo vengo dalla Sicilia dove il Consorzio autostrade siciliano ha ben 800 'non conformità' rilevate dal ministero delle Infrastrutture". Sull'assist arrivato in tal senso dalla Corte dei conti, Cancelleri afferma che "la Corte ha chiarito che il meccanismo è troppo sbilanciato nei confronti dei concessionari che in questi anni hanno potuto intascare notevoli profitti senza però spendere una lira in manutenzioni e controlli sicurezza. Sono convinto che se oggi dovessimo fare una ricognizione sullo stato di salute reale delle infrastrutture scopriremmo di essere un Paese indietro di 30 anni in termini di sicurezza. E questo credo che sia davvero un grande problema, un grande male. Per questo occorre intervenire in maniera energica: istituire all'interno del ministero una cabina di sorveglianza è troppo poco, anzi è il nulla rispetto ai problemi che abbiamo davanti". Secondo il viceministro al Mit, "bisogna dare un segnale forte e per questo la concessione ad Autostrade per l'Italia va revocata. Ormai non ci sono più alibi: dopo quello che è successo a fine anno sulla A26 cos'altro deve crollare per farci capire che questa gente non ha operato col buon senso del padre di famiglia?". Però così, si dice, si fanno scappare gli investitori dall'Italia e si guasta il rapporto Stato-privati. "Chi vuole fare impresa in maniera seria avrà sempre lo Stato al suo fianco. E comunque - osserva Cancelleri - non vogliamo assolutamente nazionalizzare le autostrade, ci aspettiamo però che vengano avanti imprenditori che vogliono rispettare i contratti che sottoscrivono". Sul fatto che il Partito democratico abbia cambiato posizione, mentre Renzi no - restando così contrario alla revoca - Cancelleri segnala che "le coabitazioni politiche, soprattutto tra soggetti che sono cosi naturalmente diversi, purtroppo portano sempre ad un continuo confronto, a volte anche molto serrato come quello che c'è stato in questi mesi e che ora ci aspetta su questo argomento. Però è giusto che se ne parli ed io sono convinto che questo governo prenderà la giusta decisione. Non vedo particolari criticità, ma mi pare che di fronte ai fatti accaduti la revoca sia rimasta l'unica risposta da dare ai cittadini". (Res)