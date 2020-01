Speciale infrastrutture: Russia sospende forniture petrolio a raffinerie bielorusse

- La Russia ha sospeso la fornitura di petrolio alle raffinerie della Bielorussia. Lo ha riferito una fonte dell'industria petrolifera all'agenzia "Ria Novosti". Le indiscrezioni sono state confermate dalla compagnia bielorussa Belneftekhim. "Non vi è alcun trasporto in direzione delle raffinerie di petrolio bielorusse", ha dichiarato la fonte. La fornitura di petrolio è cessata il primo gennaio. Tuttavia, ha aggiunto la fonte, la Bielorussia ha ancora riserve di petrolio e le raffinerie funzionano normalmente. Il carico di lavoro è stato ridotto al minimo tecnologico. Sono due le raffinerie di petrolio in Bielorussia, a Mozyr e Novopolotsk (Naftan). (Rum)