Speciale infrastrutture: Giordania riceve forniture sperimentali dal giacimento di gas israeliano Leviathan

- La compagnia elettrica della Giordania Nepco ha annunciato l’avvio della “fornitura sperimentale” di gas naturale da parte dell’azienda statunitense Noble Energy dal giacimento israeliano Leviathan. “Il pompaggio durerà tre mesi e servirà a testare l'infrastruttura prima dell'effettiva fornitura commerciale”, ha spiegato la Nepco attraverso un comunicato. Il progetto è in linea con un accordo siglato tra le due società nel 2016, in base al quale Noble Energy fornirà gas del valore di 15 miliardi di dollari al regno hashemita di Giordania per un periodo di 15 anni, per una quantità giornaliera di circa 300 milioni di piedi cubi. Noble Energy è il principale operatore del giacimento di gas Leviathan, situato circa 130 chilometri al largo di Haifa, che ha iniziato a pompare gas il 31 gennaio 2019 dopo che il governo dello Stato ebraico ha dato il via libera al progetto nonostante le proteste dei residenti della regione costiera. Noble Energy detiene il 39,66 per cento delle quote, Delek Drilling è l’azionista di maggioranza (45,33 per cento), mentre l’israeliana Ratio Oil Exploration possiede il 15 per cento delle quote. (Res)