I fatti del giorno – Europa orientale

- Energia: Ucraina, consumi gas diminuiti del 7 per cento in 2019 - Nel corso del 2019, l’Ucraina ha ridotto il consumo di gas del 7 per cento su base annua. Le importazioni di gas sono al contempo aumentare del 35 per cento, come riferisce la società statale Uktransgaz. Nello specifico, sono stati 26,4 i miliardi di metri cubici di gas trasportati ai consumatori ucraini nel corso del 2019, mentre i volumi relativi alle importazioni sono stati pari a 14,2 miliardi di metri cubici. La produzione interna, nel corso dell’anno appena concluso, è scesa dell’un per cento. (segue) (Res)