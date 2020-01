I fatti del giorno – Europa orientale (2)

- Repubblica Ceca: 2019 termina con deficit di 28,5 miliardi - L'anno fiscale 2019 termina in Repubblica Ceca con un deficit pubblico di 28,5 miliardi di corone (1,1 miliardi di euro). Lo rende noto il ministro delle Finanze Alena Schillerova, che oggi ha tenuto una conferenza stampa sul tema. Secondo quanto riporta l'emittente radiofonica "Cesky rozhlas", le proiezioni di bilancio per il 2019 parlavano di un deficit di 40 miliardi. Nonostante la significativa riduzione, il deficit registrato è comunque il più alto dal 2015. I partiti di opposizione hanno criticato la notizia, argomentando che in un periodo di solida crescita economica non c'è ragione di avere un deficit così alto. Inoltre molto del denaro in deficit viene speso per il welfare invece che per gli investimenti. Il 2018 era terminato con un surplus di 2,9 miliardi (113,6 milioni di euro). (segue) (Res)