I fatti del giorno – Europa orientale (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ucraina: ministero Sviluppo economico fissa priorità per 2020 - Il dicastero dello Sviluppo economico ucraino ha fissato le priorità per il 2020. “All’inizio del nuovo anno, condividiamo i programmi per le aree di azione prioritarie per il ministero. Cinque grandi aziende statali e altre 300 più piccole verranno privatizzate. Aggiorneremo la strategia per il complesso dell’industria della Difesa, dopo la conclusione dell’opera di revisione. Altre dieci leggi dovranno essere approvate per iniziare la riforma in materia”, si legge nella nota ministeriale. Entrerà inoltre in vigore la legge sui terreni agricoli, con un grande sostegno statale. Il ministero ha poi ricordato i negoziati per aggiornare l’Accordo di associazione Ue-Ucraina. (Res)