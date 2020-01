I fatti del giorno - Asia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina: Pechino esorta alla moderazione dopo uccisione generale iraniano Soleimani - Il ministero degli Esteri cinese ha esortato le parti interessate, in particolare gli Stati Uniti, a mantenere la calma e la moderazione per evitare di intensificare ulteriormente le attuali tensioni nell'area del Golfo. Il portavoce del ministero Geng Shuang ha formulato le osservazioni a commento della morte del generale Qassem Soleimani, comandante della Forza Quds del Corpo delle guardie della rivoluzione islamica iraniana, in un attacco aereo all'aeroporto internazionale di Baghdad. Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha annunciato di aver condotto il raid come "azione difensiva" contro Soleimani. "La Cina si è sempre opposta all'uso della forza nelle relazioni internazionali e ha insistito sul fatto che tutte le parti dovrebbero attenersi agli scopi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite e alle norme di base che regolano le relazioni internazionali", ha affermato Geng. La sovranità, l'indipendenza e l'integrità territoriale dell'Iraq dovrebbero essere rispettate e la pace e la stabilità dell'area del Golfo in Medio Oriente dovrebbero essere salvaguardate, ha aggiunto il portavoce. (segue) (Res)