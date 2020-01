I fatti del giorno - Asia (2)

- Cina: 4000 chilometri di nuove linee ferroviarie nel 2020 - Le autorità della Cina prevedono che almeno 4mila chilometri di nuove linee ferroviarie verranno realizzate nel paese quest'anno, inclusi 2mila chilometri di linee ad alta velocità. Lo ha riferito China State Railway Group, durante la sua conferenza di lavoro annuale. "Lo sviluppo pianificato di nuove ferrovie per quest'anno rientra nello sforzo della nazione di mantenere investimenti su larga scala su immobilizzazioni", ha dichiarato Lu Dongfu, direttore generale del gruppo. Il ministero dei Trasporti ha riferito a dicembre che la Cina investirà almeno 2.700 miliardi di yuan (386 miliardi di dollari) in progetti di infrastrutture di trasporto quest'anno, con 800 miliardi di yuan destinati alle ferrovie (114,8 miliardi di dollari). Nel 2019, 802,9 miliardi di yuan (115,2 miliardi di dollari) sono stati spesi per le ferrovie in Cina, e sono diventati operativi 8.489 chilometri di nuovi binari, superando gli obiettivi annuali di 800 miliardi di yuan per investimenti e 6.800 chilometri di nuove linee. (segue) (Res)