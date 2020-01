I fatti del giorno - Asia (3)

- India: legge cittadinanza, ministro Interno Shah esclude cambiamenti di posizione - Il ministro dell’Interno dell’India e presidente del Partito del popolo indiano (Bjp), Amit Shah, ha dichiarato che il Bjp “non arretrerà di un centimetro” sul Citizenship (Amendment) Act, o Caa, la nuova legge sulla cittadinanza, promulgata il 12 dicembre, che prevede un iter più rapido per induisti, giainisti, cristiani, sikh, buddisti e parsi scampati a persecuzioni religiose in Bangladesh, Pakistan e Afghanistan. “Nessuna disposizione del Citizenship (Amendment) Act priverà qualcuno della cittadinanza, è una legge per dare la cittadinanza”, ha affermato l’esponente del governo parlando a Jodhpur, nel Rajasthan, tappa di un tour nel paese per difendere la norma, contestata da più parti per il riferimento esplicito alle sei confessioni religiose, con l’esclusione dell’Islam. (segue) (Res)