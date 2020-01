I fatti del giorno - Asia (4)

- India: quattro candidati astronauti dell’Aeronautica in partenza per addestramento in Russia - Quattro candidati astronauti indiani sono stati selezionati per un addestramento avanzato per la prima missione spaziale con equipaggio, denominata Gaganyaan. Lo ha annunciato il presidente dell’Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (Isro), Kailasavadivoo Sivan, in un’intervista al quotidiano “The Times of India”. I quattro candidati sono tutti piloti dell’Aeronautica militare; sono tutti uomini e hanno un’età compresa tra 35 e 44 anni. Gli ufficiali selezionati partiranno per la Russia nella terza settimana di questo mese per sottoporsi a un programma di preparazione della durata di undici mesi nel Centro di addestramento cosmonauti e di ricerca Jurij Gagarin, che ha sede in un’area nota come Star City nella regione di Mosca. Seguirà, poi, una fase ulteriore di preparazione in India. (segue) (Res)