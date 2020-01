I fatti del giorno - America Latina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brasile: Bolsonaro potrebbe essere nuovamente operato per un'ernia addominale - Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, potrebbe essere sottoposto a un nuovo intervento chirurgico a causa di un'ernia addominale. Il capo di stato ha informato che sarà sottoposto a ulteriori esami clinici a febbraio a causa di un'ernia laterale, che provoca un anomalo rilassamento dell'addome. "Sono incinta", ha affermato con tono ironico Bolsonaro alla stampa lasciando l'ospedale DF Star Hospital di Brasilia dove ha fatto visita alla moglie sottoposta a un intervento di chirurgia plastica. "C'è una dilatazione in corso. Forse a febbraio, farò un nuovo controllo sanitario. Ho 64 anni, sono stato sottoposto a quattro interventi chirurgici negli ultimi mesi e per due volte è stato aperto l'intero addome", ha affermato. "Circa 40 giorni fa ho avuto una crisi, un problema di digestione che si è risolto tutto da solo". Secondo quanto riportato dalla stampa nazionale la patologia sarebbe stata riscontrata dal chirurgo plastico Regis Ramos, che ha operato con First Lady Michelle, durante la visita del presidente alla moglie. (segue) (Res)