Migranti: Centinaio (Lega), su Gregoretti Grasso finge di non capire

- “Pietro Grasso giudica un clamoroso autogol la memoria difensiva di Matteo Salvini sulla Gregoretti, perché evidentemente non ha compreso o finge di non comprendere. La memoria dimostra la linea governativa nell’interesse pubblico. Siamo sicuri che Grasso possa modificare il proprio parere, come ha fatto spesso e volentieri in carriera”. Lo afferma, in una nota, il senatore leghista Gian Marco Centinaio. “Prima col Pd e poi con Leu, prima ammiratore del governo Berlusconi per la lotta alla mafia e poi anti-berlusconiano, prima figura di garanzia e poi leader politico in campagna elettorale nonostante il ruolo di seconda carica dello Stato”, aggiunge.(Com)