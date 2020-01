Speciale difesa: Colombia, per Onu 2019 anno più violento per ex combattenti Farc

- Il 2019 è stato l’anno più violento per gli ex combattenti delle Farc. Il dato, anticipato dalla stampa colombiana, è contenuto nell’ultima informativa delle Nazioni Unite, che sarà presentata al Consiglio di sicurezza Onu il prossimo 13 gennaio. Nello studio si legge che nell’anno appena trascorso sono stati assassinati 77 ex guerriglieri, rispetto ai 65 del 2018 e i 31 del 2017, per un totale di 173. A questi si aggiungono 14 sparizioni e 29 tentati omicidi. La missione Onu nel paese ha definito particolarmente preoccupante l'omicidio di Alexander Parra Uribe, conosciuto come Rodolfo Fierro, assassinato in uno degli spazi territoriali destinati al reintegro degli ex combattenti Farc nella vita civile (Etcr). L'episodio, denuncia l'organismo multilaterale, "ha aggravato la percezione di insicurezza degli ex membri delle Farc". Parlando lo scorso 10 ottobre al consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il capo della missione Onu nel paese, Carlos Ruiz Massieu, ha dichiarato che gli attacchi contro gli ex combattenti delle Farc in Colombia continuano a rappresentare un grave problema. L’alto funzionario ha spiegato che nonostante siano stati registrati dei progressi nell’attuazione delle misure annunciate dal governo per aumentare la sicurezza e indagare su questi crimini, c’è ancora molto da fare, soprattutto per sopperire alla mancanza di fondi da destinare all’entità preposta alla protezione degli ex guerriglieri. Oltre 8 mila ex combattenti hanno accesso limitato ai benefici dei programmi di reinserimento nella vita civile, e sono per questo più vulnerabili alla violenza e a essere reclutati da altri gruppi armati, ha denunciato Massieu. (Mec)