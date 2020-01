Speciale difesa: proteste sociali in Cile, 21 agenti feriti e sei arresti in manifestazione di San Silvestro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 21 agenti di polizia feriti e sei arresti. Questo il bilancio diffuso dalla prefettura al termine della manifestazione convocata dai movimenti sociali la notte di San Silvestro nella capitale cilena Santiago, nel quadro delle proteste sociali in corso nel paese. Secondo stime ufficiali, riprese dal quotidiano "La Tercera", sono state circa diecimila le persone che hanno inaugurato il 2020 nella denominata Piazza della Dignità. L'emblematico epicentro delle proteste nella capitale era stato presidiato preventivamente da circa 1000 effettivi dei "carabineros" e alla fine della manifestazione si sono registrati solo incidenti minori tra forze dell'ordine e dimostranti. Il bilancio stilato dalla autorità e reso noto ieri parla di 21 agenti feriti, sei arresti per "disordini" e uno per "possesso di elementi incendiari". Incidenti si sono registrati anche nella città costiera di Valparaiso, dove un manifestante è stato colpito da un lacrimogeno della polizia, riportando un trauma oculare e la frattura del cranio. (Abu)