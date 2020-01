Napoli: assessore Menna, escalation violenza Medio Oriente atto estrema gravità

- "L'escalation di violenza di questi giorni che ha caratterizzato il Medio Oriente con il raid Usa è un atto di estrema gravità. Assistiamo ancora una vota ad azioni politiche fatte di atti di forza e di violenza che non porteranno che ad altri attacchi e ad altre morti che non aiuteranno il dialogo e la soluzione di un riequilibrio in quest'area del mondo". Lo ha dichiarato in una nota l'assessore comunale alla pace di Napoli, Francesca Menna. Menna ha aggiunto: "Come assessore di Napoli, città che reca nel suo statuto il principio di "città di pace", per la delega che mi è stata attribuita, sento il bisogno di esprimere la rabbia e lo sdegno davanti a chi, invece di lavorare per la soluzione diplomatica dei conflitti, ne alimenta lo scontro armato ponedosi in una logica simmetrica di affermazione nazionalista". (segue) (Ren)