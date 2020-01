Napoli: assessore Menna, escalation violenza Medio Oriente atto estrema gravità (2)

- Quindi ha proseguito: "Se, ormai, è noto che queste azioni non servono alla risoluzione dei conflitti mi chiedo : Quali siano i reali interessi che si celano dietro questa politica di guerra? Quali interessi economici e chi ne beneficia? Questa azione di "muscolarità" da parte di una nazione che si propone come riferimento del mondo occidentale ha qualcosa a che fare con la prossima discussione dell'impeachment del presidente Trump?" Infine Menna ha concluso: "Ora più che mai c'è bisogno che si levi la voce autorevole e internazionale di quelle nazioni che sono state la culla del diritto e che hanno saputo costruire cultura di mediazione, ora più che mai c'è bisogno di dare forza e autorità a quegli organi internazionali come l'Onu che già da diversi anni e troppe volte sono stati sviliti e svuotati del loro ruolo. Bisognerebbe obbligare gli Stati a soluzioni diplomatiche che sono l'espressione di una maturità politica e di un cambio di paradigma di cui l'Umanità intera ha bisogno per la sua sopravvivenza." (Ren)