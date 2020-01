Algeria: nuove manifestazioni oggi contro il governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuove manifestazioni si sono registrate oggi in diverse città dell'Algeria, in questo 46mo venerdì di mobilitazione contro il governo. Queste manifestazioni arrivano poche ore dopo la formazione di un nuovo esecutivo, ma anche dopo il rilascio di diversi detenuti politici da parte del nuovo presidente Abdelmadjid Tebboune, un approccio che è stato considerato importante per calmare la piazza algerina. I primi manifestanti hanno iniziato a marciare nel centro della capitale, da stamattina, cantando slogan che richiedono l'istituzione di uno stato civile e democratico e cambiamenti nel sistema. Queste proteste si svolgono in pace, circondate da un'importante cordone di sicurezza, per evitare lo scenario della scorsa settimana, dopo una serie di scontri avvenuti venerdì scorso. (Ala)