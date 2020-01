Iran: ministero Difesa russo, uccisione Soleimani atto miope degli Stati Uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'omicidio da parte degli Stati Uniti del responsabile delle forze speciali Quds iraniane, Qassem Soleimani, è un atto miope che porta a una forte escalation in Medio Oriente e conseguenze negative per la sicurezza internazionale. È il commento del ministero della Difesa russo. "I passi non lungimiranti degli Stati Uniti, espressi nell'assassinio del generale Qassem Suleimani, portano a una forte escalation della situazione politico-militare nella regione del Medio Oriente e gravi conseguenze negative per l'intero sistema di sicurezza internazionale", ha affermato il ministero russo in un comunicato. Il ministro sottolinea che il generale Soleimani era un leader militare competente, godeva di meritata autorità e un'influenza significativa in tutta la regione del Medio Oriente. Il ministero della Difesa ha sottolineato che, sotto la guida diretta di Soleimani, molto prima della formazione della Coalizione internazionale guidata dagli Stati Uniti, è stata organizzata la resistenza armata ai gruppi terroristici internazionali dello Stato islamico e Al Qaeda in Siria e Iraq. (Res)