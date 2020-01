Rifiuti Roma: Raggi firma ordinanza per proroga trasbordo a Saxa Rubra

- La sindaca di Roma Virginia Raggi ha firmato ieri un'ordinanza per prorogare per altri sei mesi (180 giorni) "l'utilizzo dell'area di Saxa Rubra, di proprietà di Roma Capitale, in via Barendson/via Gigli per l'attività di trasbordo dei rifiuti urbani indifferenziati". Con il provvedimento si obbliga Ama ad effettuare lì l'attività di trasbordo senza superare le 300 tonnellate al giorno, "senza deposito dei rifiuti a terra" e "delimitando e prevedendo la pulizia giornaliera a fine servizio dell'area". A Saxa Rubra il sito di trasbordo era stato allestito per la prima volta a luglio con una prima ordinanza disposta dalla sindaca. (Rer)