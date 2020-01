Speciale difesa: Iraq, forze sicurezza a "Nova", chiusa Zona Verde dopo raid Usa su aeroporto Baghdad

- Le forze di sicurezza irachene hanno chiuso la "Zona Verde" di Baghdad e in particolare l'area dove si trova l'ambasciata degli Stati Uniti per timore di ritorsioni e nuovi attacchi dopo il raid aereo Usa che nella notte ha ucciso il generale Qasem Soleimani comandante della Forza Quds dei Guardiani della rivoluzione iraniana. Lo riferiscono fonti della polizia di Baghdad a "Agenzia Nova". Si teme un nuovo assalto all'ambasciata Usa dopo che all'alba di oggi è stato ucciso insieme a Soleimani anche Abu Mahdi al Muhandis, capo delle unità della Mobilitazione popolare (milizie a maggioranza sciita, Pmu) vicino all'aeroporto di Baghdad. I media legate alle Pmu hanno dichiarato in una nota che "il vice capo dell'Organizzazione per la mobilitazione popolare, Al Muhandis, e il comandante della Forza Quds Qasem Soleimani, sono stati uccisi da un raid statunitense che ha preso di mira le loro auto sulla strada dell'aeroporto internazionale di Baghdad". Secondo l'emittente televisiva "al Arabiya" i due sono stati uccisi all'uscita dall'aeroporto di Baghdad. Secondo fonti della sicurezza irachena, Al Muhandis e Soleimani erano giunti su un aereo dalla Siria all'aeroporto di Baghdad e, mentre stavano uscendo dallo scalo, il veicolo su cui viaggiavano è stato colpito. Insieme al funzionario ufficiale delle relazioni delle Pmu sono morti anche alcuni suoi compagni iracheni, circa quattro persone. (Res)