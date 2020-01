Speciale difesa: Libia, proteste a Bengasi, Tobruk e al Baida contro la Turchia

- Gruppi di manifestanti sono scesi in piazza ieri sera in varie città libiche, in particolare Bengasi, la seconda città più grande della Libia, Tobruk e al Baida, tutte nella regione orientale della Cirenaica, per denunciare la decisione del governo turco di inviare truppe in Libia a sostegno del Governo di accordo nazionale di Tripoli. I manifestanti, che hanno sfilato in strada a tarda ora, hanno lanciato slogan "No all'invasione turca della Libia", "Rifiutiamo il ritorno degli ottomani" e "La Libia non sarà un facile picnic per l'ottomano colonizzatore". A Tobruk, i manifestanti hanno bruciato la bandiera turca e le foto del presidente Recep Tayyip Erdogan, accusandolo di "sostenere gruppi islamisti in Libia e di cercare di controllare il Nord Africa per ricattare l'Europa". (Bel)