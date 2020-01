Speciale difesa: Iraq, Washington invita cittadini statunitensi a lasciare il paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa delle crescenti tensioni in Iraq e nella regione, l'ambasciata degli Stati Uniti a Baghdad ha esortato cittadini statunitensi lasciare immediatamente l’Iraq. Lo riferisce la stessa ambasciata Usa in una nota. La decisione avviene dopo il raid contro l’aeroporto di Baghdad che questa notte ha ucciso il generale iraniano Qasem Soleimani e alti esponenti delle unità della Mobilitazione popolare (milizie a maggioranza sciita, Pmu). “I cittadini statunitensi dovrebbero partire per via aerea non appena possibile, e in alternativa, verso altri paesi via terra. A causa degli attacchi della milizia appoggiati dall'Iran al complesso dell'ambasciata degli Stati Uniti, tutte le operazioni consolari pubbliche sono sospese fino a nuovo avviso. I cittadini statunitensi non dovrebbero avvicinarsi all'ambasciata”, si legge nella nota. “Il consolato generale degli Stati Uniti a Erbil è aperto per gli appuntamenti riguardanti i visti e per servizi ai cittadini Usa”, prosegue la nota che invita a le persone di cittadinanza statunitense in Iraq o coloro che hanno familiari nel paese a contattare il dipartimento di Stato. (Res)