Roma: ai Fori strada dissestata, chiuso largo Corrado Ricci. Deviati bus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Causa dissesto del manto stradale chiude largo Corrado Ricci. La piazza nel cuore di Roma, dove i Fori incontrano via Cavour, è stata chiusa al traffico veicolare per evitare problemi ad auto e scooter causati dallo stato malandato della strada. Per la stessa ragione Atac ha disposto la deviazione delle linee 75-117 e nMB. Sul sito della municipalizzata è possibile consultare le fermate soppresse e i percorsi alternativi previsti per ciascuna linea. (Rer)