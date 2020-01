Difesa: Bosnia, cambio unità di fanteria per missione in Afghanistan

- Si è tenuta oggi presso la caserma militare Bozan Simovic di Caplina, in Bosnia-Erzegovina, il passaggio di consegne fra le unità di fanteria bosniache impiegate nella missione internazionale Resolute support in Afghanistan. Secondo quanto ricorda il sito "Klix" la missione è realizzata in linea con un provvedimento approvato dalla presidenza della Bosnia Erzegovina. La cerimonia di oggi ha contato la presenza del comandante della quarta brigata di fanteria Zdravko Rezo, che si è rivolto ai presenti sottolineando i risultati positivi raggiunti nel corso della missione, ed in particolare nel lavoro di squadra con gli appartenenti ad altre Forze armate e nel rapporto istituito con la popolazione locale. (Bos)