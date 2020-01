Palermo: narcotraffico, confiscati beni per 1 mln di euro

- Ritenuti narcotrafficanti di Cosa Nostra, confiscati beni per oltre un milione di euro a padre e figlio palermitani, rispettivamente di 58 e 37 anni. Il provvedimento è stato emesso dai magistrati del tribunale del capoluogo siciliano. Sotto i sigilli sono finiti tre appartamenti in città, un immobile a Campofelice di Roccella in un’area turistica e residenziale, una vettura di grossa cilindarata. I due erano stati fermati nel 2015 perché ritenuti coinvolti e indiziati delle ipotesi di reato di traffico, detenzione di sostanze stupefacenti agevolando Cosa Nostra. (Ren)