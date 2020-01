Speciale difesa: Iraq, Iran minaccia gli Usa di rappresaglie per uccisione Soleimani

- L'Iran si è impegnato questa mattina a vendicare l'uccisione del generale Qasem Soleimani, avvenuta in un raid aereo statunitense vicino all'aeroporto internazionale di Baghdad, mentre una riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza nazionale iraniano è stata convocata per discutere della risposta appropriata. Il ministro degli Esteri iraniano, Mohammad Javad Zarif, ha dichiarato che gli Stati Uniti si assumono la responsabilità di tutte le conseguenze della sua "avventura canaglia". "L'azione del terrorismo internazionale condotta dagli Stati Uniti - ha aggiunto Zarif in un tweet - colpendo e assassinando il generale Soleimani è molto pericolosa e rappresenta un'escalation folle". (Res)