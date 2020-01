Speciale difesa: Iraq, ministero Esteri saudita condanna assalto ad ambasciata Usa

- L'Arabia Saudita condanna l'assalto all'ambasciata degli Stati Uniti a Baghdad, compiuto il 31 dicembre scorso da una folla di manifestanti. È quanto dichiara il ministero degli Esteri saudita in un comunicato. La missione degli Usa ha Baghdad è stata attaccata da sostenitori delle milizie sciite irachene. I dimostranti intendevano protestare contro i bombardamenti aerei effettuati dagli Stati Uniti sulle posizioni di Kataib Hezbollah, milizia sciita irachena, in Siria e in Iraq il 29 dicembre scorso. (Res)