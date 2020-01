Speciale difesa: Sudan, aereo militare si è schiantato nel Darfur

- L'esercito sudanese ha annunciato la morte di 18 persone, sia militari che civili, in un incidente aereo vicino alla città di El Geneina, capitale dello Stato del Darfur occidentale, nel Sudan occidentale, ieri sera. "Un aereo militare Antonov 12 è stato coinvolto in un incidente giovedì, cinque minuti dopo il decollo dall'aeroporto di El Geneina, che ha provocato il suo incidente", ha detto il portavoce delle forze armate sudanesi Amer Muhammad Al-Hassan in un comunicato stampa. Al Hassan ha aggiunto che l'incidente ha provocato il "martirio del suo equipaggio composto da sette persone (quattro ufficiali e altri tre gradi), oltre a tre giudici e otto cittadini, tra cui quattro bambini". Non è stato immediatamente chiaro cosa abbia causato l'incidente, che si è schiantato a pochi chilometri dall'aeroporto, e un portavoce delle forze armate ha dichiarato che è in corso un'indagine per scoprire le cause dell'incidente. L'aereo si stava dirigendo verso la capitale sudanese Khartum. (Res)