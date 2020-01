Speciale difesa: Italia acquista nove aerei Avanti Evo Piaggio

- Il ministero della Difesa ha firmato con la società Piaggio Aerospace, di proprietà d i Mubadala, fondo sovrano di Abu Dhabi, contratto per l'acquisto di nove aeromobili Avanti Evo, per un valore di 130 milioni di euro. In base all'accordo, riportato dal sito specialistico spagnolo “Defensa”, Piaggio Aerospace consegnerà entro cinque anni cinque aerei configurati per missioni di trasporto e ambulanza e quattro per compiti di radiomisurazione. Questo contratto include anche la realizzazione di un retrofit su un primo P180 Avanti già in dotazione alle Forze armate italiane. Nello stesso contratto, Piaggio Aerospace si impegna a eseguire il medesimo retrofit su una flotta di 18 di questi velivoli attualmente in servizio nei Carabinieri, l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica militare, dal valore di 66 milioni euro e che deve essere completato in due anni. L'importo totale dell'operazione ammonta a 196 milioni di euro. (Res)