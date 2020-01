Speciale difesa: Germania, capo polizia Berlino, rompiamo mito di inattacabilità del crimine organizzato

- Nel contrasto alla criminalità, la polizia di Berlino sta ottenendo successo e, soprattutto, sta “infrangendo il mito dell'inattacabilità del crimine organizzato”, formato principalmente da clan arabi, in particolare famiglie originarie del Libano. È quanto dichiarato dalla presidente della polizia di Berlino, Barbara Slowik, come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Inoltre, Slowik ha evidenziato come la pubblica sicurezza della capitale tedesca abbia “abbastanza segnali che vi sia sicuramente inquietudine” tra i clan arabi perché la polizia “disturba le loro attività commerciali e le persone coinvolte si sentono a disagio”. A tal riguardo, Slowik ha respinto le accuse di La Sinistra, secondo cui le operazioni della polizia nei quartieri di Berlino a maggiore immigrazione araba, come Neukoelln, sono diretti “principalmente contro innocui bar e quindi sono inefficaci”. Per Slowik, “sfortunatamente, chi critica vede soltanto i movimenti in superficie e non le successive indagini, si concentra sulla punta dell'iceberg”. La polizia di Berlino sta dunque “infrangendo il mito dell'inattacabilità delle strutture criminali, che cominciano con il parcheggio in doppia fila, passano per l'inquinamento da monossido di carbonio e la violenze di strada e finiscono con la criminalità organizzata”. Con particolare riguardo ai clan arabi, ha sottolineato Slowik, l'azione si basa essenzialmente su indagini finanziarie, che richiedono “molti anni di lavoro meticoloso in silenzio”. In tale settore, la polizia di Berlino collabora “in maniera eccellente” con l'Ufficio federale di polizia criminale (Bka) e con gli apparati di sicurezza di altri paesi. Come osservato da Slowik, “ovviamente niente di tutto ciò è visibile al pubblico”. (Res)