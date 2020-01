Napoli: Presutto (M5s), verifiche su mare rosso a San Giovanni a Teduccio

- “Il mare rosso sulla spiaggia di San Giovanni a Teduccio, a pochi metri dal depuratore dismesso di via Boccaperti, richiede verifiche". Lo ha dichiarato il senatore napoletano del Movimento 5 stelle Vincenzo Presutto che è allertato dai cittadini della zona preoccupati dalla situazione. Presutto ha aggiunto: "Il ministro Sergio Costa è stato avvisato e presto, sul quel tratto di mare, il reparto marino-ambientale farà degli accertamenti per capire la causa che ha portato le acque a colorarsi di rosso. È da tempo che gli abitanti di Napoli est chiedono un intervento per ripristinare l'area che da anni è abbandonata. Ci sono arrivate in questi giorni altre segnalazioni per i cattivi odori. Per questo ci siamo attivati prontamente.”(Ren)