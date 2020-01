Napoli: clima, ricercatori università Parthenope in missione in Antartide

- Sono partiti da poche ore i ricercatori dall'università Parthenope che parteciperanno alla 35esima spedizione italiana in Antartide. Lo ha fatto sapere in una nota l'ateneo partenopeo. Nel comunicato vengono illustrati i dettagli della spedizione: "Yuri Cotroneo, Pasquale Castagno, Arturo del Alteris, Giovanni Zambardino, Naomi Krauzig ed il professore Pierpaolo Falco raggiungeranno la Nuova Zelanda e, con la nave rompighiaccio Laura Bassi, faranno rotta verso il Mare di Ross. Una volta a bordo inizieranno le attività di ricerca dei progetti Morsea ed estro finanziati dal programma nazionale di ricerche in Antartide - Pnra per investigare la variabilità della circolazione oceanica antartica e far luce sui cambiamenti climatici in atto. La missione si concluderà il 21 Febbraio con il ritorno della nave in Nuova Zelanda".(Ren)