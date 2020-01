Libia: invio truppe turche, parlamentari egiziani chiedono alla Nato di chiarire

- La commissione per gli Affari esteri della Camera dei rappresentanti dell’Egitto terrà una riunione di emergenza domenica 5 gennaio per discutere in particolare dell'approvazione da parte del Parlamento della Turchia di una mozione per inviare truppe turche in Libia. Secondo quanto riferiscono i media egiziani, al centro dei lavori ci saranno “le procedure e le misure necessarie” per rispondere alla “escalation turca”. “La commissione si rivolgerà ai parlamenti dei paesi membri della Nato per chiarire l'illegittimità di tale passo e le sue ripercussioni sulla pace e la sicurezza nel Mediterraneo", ha affermato Karim Darwish, presidente della commissione per gli Affari esteri. "L'invio di truppe in Libia porterà a un'escalation militare senza precedenti e acuirà la crisi in Libia", ha detto ancora il deputato, aggiungendo che "l'Egitto non permetterà a nessuno di minacciare la sua sicurezza nazionale”. (Cae)