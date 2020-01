Medio Oriente: leader Hezbollah Nasrallah promette di continuare cammino generale Soleimani

- Il segretario generale del movimento sciita libanese Hezbollah, Hassan Nasrallah, ha promesso di portare avanti il cammino del generale iraniano Qasem Soleimani, il comandante della Forza Quds dei Guardiani della rivoluzione iraniana ucciso oggi in un raid aereo dell’aviazione statunitense nei pressi dell’aeroporto di Baghdad insieme al vicecomandante delle Unità della mobilitazione popolare (milizie a maggioranza sciita, Pmu), Abu Mahdi al Muhandes. In una dichiarazione rilasciata oggi, Nasrallah ha espresso il suo dolore per la morte del generale iraniano e degli alti esponenti delle milizie sciite, tra cui Samer Abdullah, responsabile delle operazioni all’estero del movimento sciita libanese e genero di Imad Mughniyeh, uno dei fondatori di Hezbollah ucciso in Siria nel 2008. “Il Fronte della resistenza continuerà sul percorso del generale Suleimani e alzerà la sua bandiera su tutti i campi di battaglia”, ha dichiarato Nasrallah secondo cui “la vendetta è un atto di responsabilità e resistenza”. Per Nasrallah "gli assassini” statunitensi non raggiungeranno “nessuno dei loro obiettivi attraverso questo grave crimini”, tuttavia “gli obiettivi del generale Soleimani saranno raggiunti dai suoi fratelli e figli nella Resistenza".(Res)