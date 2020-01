Governo: Caso (M5s), in 20 mesi provvedimenti importanti per Paese, andiamo avanti

- "In questi giorni avevo deciso di non prendere parte ad alcuna discussione tra quelle circolanti, sul web e sui social, ma, oggi è arrivato il momento di rompere il silenzio e ricordare chi siamo e da dove veniamo". E' quanto ha affermato su Facebook il deputato del Movimento cinque stelle Andrea Caso. "Dopo anni di sacrifici, pioggia, tempeste mediatiche di ogni tipo ed il vento contrario - si legge ancora nel testo - finalmente siamo arrivati al governo del Paese e, non senza difficoltà. Ci siamo trovati davanti ad un caos sociale: crisi, chiusure di fabbriche, Tav, Ilva, Tap, terremotati ancora da sistemare in case decenti, l'Iva che sarebbe aumentata, edifici scolastici da mettere in sicurezza, concorsi da promuovere nelle scuole e nelle Forze dell'ordine, ponti crollati e calamità che hanno messo in ginocchio diverse Regioni, territori colpiti dal dissesto idrogeologico (perché in Italia non si è fatta mai prevenzione). Dopo appena 20 mesi abbiamo portato circa 40 provvedimenti a compimento, tra cui il reddito e la pensione di cittadinanza, quota 100, la riforma della prescrizione, lo 'Spazzacorrotti', cose che senza di noi in questo Paese non si sarebbero mai realizzate. Ecco perché, oggi, a molti miei colleghi malpancisti ricordo che, stare/restare nel Movimento vuol dire crederci, impegnarsi, rinunciare ad ambizioni in nome di comuni obiettivi. Siamo arrivati a questi traguardi - conclude Caso - grazie a sacrifici ed impegni portati avanti da noi attivisti sui territori". (Com)