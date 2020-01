Campania: Coldiretti, Regione istituisca distretto rurale Alto Casertano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’ambito delle iniziative per la costituzione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità, questa mattina la federazione provinciale di Coldiretti Caserta, quale soggetto capofila del comitato promotore, ha presentato alla Regione Campania la richiesta di riconoscimento del distretto rurale “Alto Casertano”, d’intesa con i Comuni dell’area. La notizia è stata resa nota dall'organizzazione di categoria casertana. Soddisfazione per il lavoro svolto nel creare rete sul territorio è stata espressa dal presidente di Coldiretti Caserta Manuel Lombardi e dal direttore Giuseppe Miselli. Lombardi ha dichiarato: “Il lavoro del comitato promotore ha coordinato i soggetti rappresentativi del territorio, in particolare gli enti locali, che Coldiretti Caserta ha saputo mettere insieme per dare corpo ad una grande opportunità. Il distretto rurale Alto Casertano, una volta riconosciuto, potrà diventare il contenitore nel quale coniugare le esigenze degli agricoltori con le progettualità dei Comuni per la promozione dell’area. Si tratta di un’area chiave della nostra provincia che possiede grandi eccellenze produttive, un importante patrimonio culturale fatto di piccoli borghi e ricchezze naturalistiche di pregio”. (segue) (Ren)