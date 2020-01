Campania: Coldiretti, Regione istituisca distretto rurale Alto Casertano (2)

- Il direttore Miselli ha affermato: “Siamo molto soddisfatti dell’obiettivo raggiunto grazie alla reputazione che Coldiretti ha saputo costruire nell’Alto Casertano. Grazie alla presenza capillare della nostra organizzazione siamo stati in grado di mettere a sistema il progetto del distretto rurale, che sarà la sfida su cui misurare il futuro di quest’area. Avere uno strumento di programmazione unico, con i soggetti pubblici e privati allo stesso tavolo, sarà la chiave di volta per evitare sovrapposizioni inutili e dannose. Con il Dir Alto Casertano si potrà mettere in campo una visione comune dei sistemi produttivi e del marketing territoriale”. I distretti rurali rappresentano, come hanno fatto sapere da Coldiretti Caserta: “sistemi produttivi locali caratterizzati da un'identità storica e territoriale omogenea che deriva dall'integrazione fra attività agricole e altre attività locali nonché dalla produzione di beni o servizi di particolare specificità e coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali”. (Ren)